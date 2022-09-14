В Запорожской области усилили линию обороны и готовы дать отпор боевикам украинской стороны, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Наша армия готова встретить и дать отпор украинским боевикам, если те решатся пойти в наступление. Линия обороны усилена. Увеличены резервы", — пояснил Рогов РИА Новости.
По словам члена ВГА, украинцы увеличивают концентрацию войск, но регион готов их "встретить".
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