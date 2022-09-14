Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости составить списки военных, которые хотят поучаствовать в спецоперации по демилитаризации Украины.
По его словам, многие жители республики желают присоединиться к российским бойцам на передовых позициях. Он пообещал предоставить им такую возможность, если Вооружённым силам РФ потребуется подкрепление.
Кроме того, Кадыров призвал поддерживать военнослужащих, которые борются с украинскими националистами, защищая Россию.
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