Кадыров призвал составить списки военных, желающих поучаствовать в спецоперации

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости составить списки военных, которые хотят поучаствовать в спецоперации по демилитаризации Украины.

По его словам, многие жители республики желают присоединиться к российским бойцам на передовых позициях. Он пообещал предоставить им такую возможность, если Вооружённым силам РФ потребуется подкрепление.

Кроме того, Кадыров призвал поддерживать военнослужащих, которые борются с украинскими националистами, защищая Россию.