Мэр Донецка Кулемзин: при отступлении ВСУ сжигают посёлки и расстреливают дома

Отступающая украинская армия ведёт себя так же, как нацисты во время Великой Отечественной войны. Боевики ВСУ сжигают посёлки и расстреливают дома.

После себя националисты оставляют полностью разрушенные населённые пункты, восстановление которых займёт длительное время, рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"Отступающие украинские боевики сжигают посёлки, расстреливают дома — я убежден, что они нанесут максимально возможный вред и ущерб при оставлении территории", — пояснил он в интервью ТАСС.

В пример он привёл город Попасная в ЛНР, который после освобождения от украинских боевиков оказался разрушен на 96%. Власти республики не исключают, что могут отказаться от восстановления этого населённого пункта.

Также Кулемзин отметил, что несмотря на все усилия администрации Донецка, улицы города пока невозможно очистить от противопехотных мин "Лепесток".