Полностью очистить улицы Донецка от запрещённых украинских противопехотных мин "Лепесток" пока невозможно, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

По словам политика, на минах уже подорвались 63 мирных жителя.

"Сейчас всё убрать невозможно", — цитирует ТАСС градоначальника.

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