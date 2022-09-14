В ночь на 14 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли пять городов Донецкой Народной Республики. В общей сложности было выпущено свыше 40 снарядов, сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Киевский и Петровский районы Донецка, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Докучаевск.
Кроме того, ВСУ атаковали населённый пункт Гольмовский, выпустив по нему пять снарядов.
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