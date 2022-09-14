Украинская армия выпустила свыше 40 снарядов по пяти городам ДНР

В ночь на 14 сентября Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли пять городов Донецкой Народной Республики. В общей сложности было выпущено свыше 40 снарядов, сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Киевский и Петровский районы Донецка, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Докучаевск.

Кроме того, ВСУ атаковали населённый пункт Гольмовский, выпустив по нему пять снарядов.