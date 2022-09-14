Марочко: к Артёмовску для обороны стягиваются резервы ВСУ

Продолжается освобождение территорий Донецкой Народной Республики от националистов киевской власти.

В районе города Артёмовск российские разведчики заметили переброску резервов вооружённых формирований Украины.

Об этом сообщил подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Данные мероприятия направлены на сдерживание наших и союзных сил, которые на данном направлении имеют ряд успехов", — сообщает ополченец в своём аккаунте мессенджера.

Также он сообщил, что боевики ВСУ обстреляли микрорайон Фестивальный города Дебальцево. Есть разрушения, детали сейчас уточняются.