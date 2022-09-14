Военкор Коц рассказал об уроках ситуации под Харьковом: "Нужно учиться обороне"

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал обстановку на Харьковском направлении и отметил, что ВСУ начали придерживаться новой стратегии, которая кардинально отличается от действий на Херсонском направлении. Под Харьковом украинские войска применили тактику летучих отрядов, заявил он.

"Мы получили проблемы, которых раньше не было, мы всё это время наступали, не думая об обороне. Теперь, видимо, нужно учиться обороняться", — указал Коц в беседе с "БИЗНЕС Online".

Военкор убеждён, что пришло время изменить подход к проведению спецоперации. Он призвал нанести удары по энергосистеме Украины, по объектам транспортной инфраструктуры и разрушить важные для ВСУ мосты.

Также, по мнению военного корреспондента, сейчас нет необходимости в объявлении мобилизации в России.

"Но то, что нам нужно готовить новые силы, чтобы по крайней мере на этом этапе сдержать то, что у нас есть, это очевидно", — добавил Коц.