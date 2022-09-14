Штаб ТерО ДНР: союзные войска освободили Николаевку и Николаевку Вторую

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики проинформировали о том, что бойцы союзных сил взяли под контроль населённые пункты Николаевка и Николаевка Вторая.

"Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую", — говорится в сообщении.