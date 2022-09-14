Глава администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что за последние дни обстрелы украинскими формированиями Запорожской атомной электростанции существенно уменьшились.

"На данный момент ситуация немножко сбавлена… За последние сутки ударов по инфраструктуре практически не нанесено", — отметил он.

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