Руководство операцией Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области осуществляли военные Британии и США. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов.
Эксперт отметил в интервью "Украине.ру", что передачу ВСУ спутниковой разведывательной информации практически в режиме онлайн организовали американцы.
Украинские войска наносили высокоточные удары по местам дислокации союзных сил, складам и пунктам управления, в район боевых действий были переброшены американские реактивные установки HIMARS, немецкие, французские и англо-польские САУ калибра 155 мм, добавил аналитик.
Главными направлениями атаки ВСУ выбрали стратегически важные города — Изюм и Балаклею. А для продвижения на занимаемую российскими военными территорию использовались малые мобильные тактические группы, которые обходили позиции ВС РФ и просачивались в тыл, заключил собеседник издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.