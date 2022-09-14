Кнутов: операцией ВСУ в Харьковской области руководили британцы и американцы

Руководство операцией Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области осуществляли военные Британии и США. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Эксперт отметил в интервью "Украине.ру", что передачу ВСУ спутниковой разведывательной информации практически в режиме онлайн организовали американцы.

Украинские войска наносили высокоточные удары по местам дислокации союзных сил, складам и пунктам управления, в район боевых действий были переброшены американские реактивные установки HIMARS, немецкие, французские и англо-польские САУ калибра 155 мм, добавил аналитик.

Главными направлениями атаки ВСУ выбрали стратегически важные города — Изюм и Балаклею. А для продвижения на занимаемую российскими военными территорию использовались малые мобильные тактические группы, которые обходили позиции ВС РФ и просачивались в тыл, заключил собеседник издания.