В США оказалась на коне "партия войны" после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) добились успеха в Харьковской области. Теперь от ответа России на эту ситуацию будут зависеть поставки оружия для украинской армии. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Дробницкий.
Эксперт заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что с точки зрения Вашингтона помощь Украине — это доходы компаний, производящих и поставляющих оружие. И ни один крупный производитель до сих пор не поставляет свою продукцию американской армии.
Для этого есть целая система оружейных контрабандистов. Это представительные люди в дорогих костюмах, имеющие огромное количество лоббистов в Вашингтоне, пояснил он.
Американские СМИ будут разгонять ситуацию в Харьковской области как победу в непрямой войне Запада с Россией.
"У них получилось сделать то, что они хотели сделать в Грузии и после поражения в Афганистане", — заключил аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.