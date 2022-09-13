Дробницкий: в США оказалась на коне партия войны после успеха ВСУ под Харьковом

В США оказалась на коне "партия войны" после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) добились успеха в Харьковской области. Теперь от ответа России на эту ситуацию будут зависеть поставки оружия для украинской армии. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Дробницкий.

Эксперт заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что с точки зрения Вашингтона помощь Украине — это доходы компаний, производящих и поставляющих оружие. И ни один крупный производитель до сих пор не поставляет свою продукцию американской армии.

Для этого есть целая система оружейных контрабандистов. Это представительные люди в дорогих костюмах, имеющие огромное количество лоббистов в Вашингтоне, пояснил он.

Американские СМИ будут разгонять ситуацию в Харьковской области как победу в непрямой войне Запада с Россией.

"У них получилось сделать то, что они хотели сделать в Грузии и после поражения в Афганистане", — заключил аналитик.