Глава ДНР Пушилин: пресечена попытка ВСУ продвинуться на марьинском направлении

Украинские диверсанты пытались выдвинуться к укрепрайону союзных сил на марьинском направлении. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире "Первого канала" он отметил, что попытка продвижения Вооружённых сил Украины (ВСУ) была остановлена бойцами РФ и ЛДНР. По его словам, отряд диверсантов удалось частично уничтожить.

"Пресечена попытка диверсионной группы выдвинуться к нашим позициям", — указал Пушилин.

Он также добавил, что некоторые боевики ВСУ отступили после того, как союзные войска открыли огонь по ним.

Помимо этого, глава ДНР прокомментировал ситуацию в Песках и Первомайском. Пушилин назвал обстановку в этих населённых пунктах спокойной, ведь украинская армия не предпринимала новых попыток наступления.

При этом он подчеркнул: ВСУ два раза за минувшие сутки хотели прорваться в районе Горловки, однако провалили контратаку.