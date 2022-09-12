Артиллеристы 42-й дивизии армии России уничтожили целое подразделение ВСУ

Российские Вооружённые силы продолжают ликвидацию националистов на территории Донецкой Народной Республики.

Издание "Русская Весна" предоставила видеоролик, на котором можно видеть, как бойцы-артиллеристы объединённой армии уничтожают боевиков ВСУ.

Дрон запечатлел, как артиллерия 42-й дивизии ВС РФ уничтожила целое подразделение бандеровцев на Марьинском направлении.



Разведчики при помощи беспилотного летательного аппарата сперва выявили сосредоточение живой силы националистических формирований на позициях в районе населённого пункта Новомихайловка. После этого координаты неприятеля были переданы артиллеристам.

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