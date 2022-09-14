1-я Славянская бригада Донбасса уничтожила укрепрайон ВСУ у Авдеевки

Артиллерийские расчёты 1-й Славянской бригады НМ Донецкой Народной Республики продолжают уничтожать националистов ВСУ.

На данный момент ополченцы наносят удары по позициям бандеровцев на Авдеевском направлении. Как сообщает издание "Русская Весна", бойцы объединённых сил применяют 152-миллиметровую пушку "Гиацинт-Б".

Фиксация целей и наведение на них проводится также при помощи беспилотных летательных аппаратов Mavic 3.

Ранее сообщалось, что армия РФ теснит неонацистов ВСУ на Артёмовском направлении.

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