Союзные силы теснят боевиков ВСУ на Артёмовском направлении

Объединённая армия России и республик Донбасса продолжает теснть боевиков Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.

По инфомации Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, за последние сутки союзная армия при огневой поддержке артиллерийских расчётов в Артёмовском районе ДНР освободила населённые пункты: Николаевка и Николаевка Вторая.

Также издание "Русская Весна" сообщает, что российские Вооружённые силы перебрасывают резервы в Красный Лиман, где постоянно пытаются прорваться националисты.