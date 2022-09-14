Объединённая армия России и республик Донбасса продолжает теснть боевиков Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.
По инфомации Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, за последние сутки союзная армия при огневой поддержке артиллерийских расчётов в Артёмовском районе ДНР освободила населённые пункты: Николаевка и Николаевка Вторая.
Также издание "Русская Весна" сообщает, что российские Вооружённые силы перебрасывают резервы в Красный Лиман, где постоянно пытаются прорваться националисты.
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