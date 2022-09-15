Уже сообщалось, что ночью 15 сентября кортеж с украинским президентом Владимиром Зеленским попал в ДТП.
Это дорожное происшествие уже прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
"Из ада уже постучали”, — отметил аналитик в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что лидер Незалежной попал в ДТП. Всё случилось в Киеве — проезжавшая мимо легковушка столкнулась с автомобилем, где в этот момент находился гарант Конституции Украины.
Глава страны травм серьёзных не получил, а вот водителю другого автомобиля медики оказывали первую помощь .
"Ждём новостей о том, что пострадавший водитель легковушки будет объявлен агентом российских спецслужб”, — в Telegram написал член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.