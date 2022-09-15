Леонков о ночном ДТП с Зеленским в центре Киева: “Из ада уже постучали”

Уже сообщалось, что ночью 15 сентября кортеж с украинским президентом Владимиром Зеленским попал в ДТП.

Это дорожное происшествие уже прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

"Из ада уже постучали”, — отметил аналитик в своём Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что лидер Незалежной попал в ДТП. Всё случилось в Киеве — проезжавшая мимо легковушка столкнулась с автомобилем, где в этот момент находился гарант Конституции Украины.

Глава страны травм серьёзных не получил, а вот водителю другого автомобиля медики оказывали первую помощь .

"Ждём новостей о том, что пострадавший водитель легковушки будет объявлен агентом российских спецслужб”, — в Telegram написал член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.