Появилось видео с места ДТП с кортежем Владимира Зеленского

Pravda.Ru уже сообщала, что 15 сентября ночью в Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал кортеж Владимира Зеленского.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места ДТП с участием президента Украины.

На ролике можно видеть, как медперсонал кареты "скорой помощи" переносит пострадавшего водителя в свой автомобиль.

Сообщается, что при столкновении машины украинского лидера с легковушкой пострадал мужчина, его в тяжёлом состоянии госпитализировали. Сам Зеленский не пострадал.

Напомним, он вечером возвращался из Харьковской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.