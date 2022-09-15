Pravda.Ru уже сообщала, что 15 сентября ночью в Киеве в дорожно-транспортное происшествие попал кортеж Владимира Зеленского.
Telegram-канал Mash опубликовал видео с места ДТП с участием президента Украины.
На ролике можно видеть, как медперсонал кареты "скорой помощи" переносит пострадавшего водителя в свой автомобиль.
Сообщается, что при столкновении машины украинского лидера с легковушкой пострадал мужчина, его в тяжёлом состоянии госпитализировали. Сам Зеленский не пострадал.
Напомним, он вечером возвращался из Харьковской области.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.