ВСУ перешли на лобовые атаки под Красным Лиманом, что приводит к росту их потерь

ВСУ продолжают осуществлять попытки прорыва обороны ВС РФ и НМ ДНР у Красного Лимана. Противник перешёл к тактике откровенных атак в лоб, что увеличивает потери среди личного состава украинской армии, пишет "Военное обозрение".

Сообщается об увеличении сил обороны города. Огневое поражение наносится по солдатам ВСУ, пытающимся штурмовать населённый пункт. Противник откатывается, но спустя время вновь отправляется в бой.

Взятие Красного Лимана позволило бы украинской стороне продвигаться дальше в направлении Кременной и Рубежного уже в ЛНР, деблокировав Славянско-Краматорскую группировку. Однако планы ВСУ не оправдываются, пишет источник.