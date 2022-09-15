Подоляка: ВСУ неплохо "сливаются" при попытках штурмовать Красный Лиман

ВСУ "неплохо сливает" резервы, штурмуя Красный Лиман. И это позитивный фактор для России.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

ВС РФ стабилизировали ситуацию в районе, где ВСУ пытались прорвать оборону. А Генштаб Украины при атаке на Лиман прекрасно "сливает" большое количество резервистов. Эти потери — позитивный фактор для союзных сил.

"В районе Лимана наши войска без проблем держатся. Я надеюсь, что так будет и дальше. Кстати, ВСУ довольно неплохо сливают здесь свои резервы — в этом отношении я могу только приветствовать такое развитие событий. Пусть продолжают сливать", — в программе "Большая игра" на Первом канале сказал эксперт.

Он также выделил Запорожское направление, поскольку там наблюдается относительное затишье, что тоже плюс для ВС РФ.

"Бои там идут, но небольшие. Пока это хорошо. Я считаю, нам очень выгодно, чтобы в ближайшую неделю там не начались массированные бои. Это очень хорошая новость", — подытожил Подоляка