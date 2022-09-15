Подопригора оценил предложение о самомобилизации: "Стоит учитывать последствия"

Решение о самомобилизации не должно приниматься на основе заявки одного руководителя региона. Об этом заявил полковник, бывший заместитель командующего объединённой группировкой на Северном Кавказе Борис Подопригора, комментируя Pravda.Ru предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он подчеркнул, что лично знаком с лидером Чеченской Республики, и выразил ему свою благодарность за поднятый актуальный вопрос, учитывая события на Украине. Однако, по мнению эксперта, это решение должно быть принято на общефедеральном уровне.

"Я бы предпочёл сейчас подождать, какая будет реакция высшего руководства страны. Сама по себе постановка вопроса заслуживает внимание", — указал собеседник Pravda.Ru.

Федеральное руководство должно учитывать общественно-политические и психологические последствия любых решений, связанных со спецопераций, отметил Подопригора.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал российские регионы к самомобилизации. По его словам, ждать объявления военного положения Кремлём не стоит.

"Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация", — заявил он.