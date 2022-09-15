Глава Чечни Кадыров призвал регионы РФ к самомобилизации для участия в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале призвал российские регионы к самомобилизации.

"Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация", — заявил он.

По словам чеченского лидера, ждать объявления военного положения Кремлём не стоит. Он призвал глав российских субъектов проявить инициативу, подготовив, обучив и укомплектовав по одной тысяче добровольцев для участия в СВО.

"Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала", — пишет Кадыров, уточняя, что от всего государства в таком случае сформировался бы контингент из 85 тысяч человек.

Тогда, по его мнению, без объявления мобилизации страна смогла бы решить задачи СВО в короткие сроки. Он выразил уверенность в том, что в РФ много искренних патриотов.