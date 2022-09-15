Боевики ВСУ пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово

Вооружённые силы Украины не оставляют попыток прорваться в населённый пункт Красный Лиман.

Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов и отметил, что националисты пытаются прорваться к юго-западу города из лесной зоны.

Накануне, 14 сентября ближе к ночи бандеровцы атаковали со стороны деревни Щурово, правда артиллеристы их остановили и в тот раз.

"Как нам сообщили в отряде "Кубань" (Барс-16), которые сдерживают противника на этом участке фронта, в неудачных атаках на Красный Лиман ВСУ несёт наибольшие потери в последнее время на фронте", — в частности, сообщил военкор.