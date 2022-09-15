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В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям

Силовые структуры

Днём 15 сентября российские Вооружённые силы России нанесли очередной ракетный удар по цели в Кривом Роге.

Об этом сообщили в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Также сообщается, что над поражённым объектом поднимается густой дым.

"Гауляйтер" города Александр Вилкул призвал местное население спрятаться.

"Кривой Рог — ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", — пишет мэр в Telegram-канале.

Также сообщается о взрывах в Виннице и в Черкасской области.

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В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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