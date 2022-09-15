На Славянском направлении гвардейцы РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в лесополосе

На Славянском направлении гвардейцы российской армии работают по укреплённым районам националистов в лесополосе.

Об этом сообщает издание "Русская Весна" и предоставляет видео с беспилотника.

На видео можно заметить уничтожение опорного пункта и автомобиля боевиков, а также поражение укрытой военной техники в лесу. В конце ролика видно уничтожение блиндажа.

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