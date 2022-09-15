Ходарёнок: удары по дамбам в Кривом Роге показывают возможности ракет Х-101

Есть несколько причин для нанесения ударов по гидросооружениям в районе Кривого Рога. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

По его словам, первая и самая важна причина — отрезать те части ВСУ, которые уже успели переправиться за Ингулец, от снабжения. Первыми от этого пострадают подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки, которые потеряли возможность разворачиваться и наступать на Сухой Ставок.

Вторая причина для ударов, считает аналитик, — отрезать ВСУ возможности для наращивания группировок выше по течению, ближе к центральной части страны. И сейчас под ударом могут оказаться не только плотины, но и мосты через реку, предположил он.

Наконец, третья причина — продемонстрировать возможности высокоточного вооружения, добавил Ходарёнок.

"Крылатые ракеты Х-101 могут запускаться из глубины территории России или из акватории Каспийского моря. А их дальности хватит, чтобы уничтожить даже более крупные каскады ГЭС, например, Днепровский. На Украине их почему-то называли "миной замедленного действия" из-за того, что бетон трескался, и сооружения приходилось ремонтировать. Если обрушить всё разом, можно вернуться к обсуждению захвата не только Николаева, но и других городов, например Киева. При таких условиях обороняться они уже не смогут", — заключил полковник в своём Telegram-канале.