Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Российская армия атакует ВСУ иранскими беспилотниками
Актриса Мельникова: русского человека всегда спасала вера
МИД РФ: Британия использует смерть Елизаветы II в геополитических целях
Руденко: бойцы ВСУ и члены "Айдара"* устроили получасовую перестрелку в Угледаре
Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином
Sohu: атомная субмарина РФ испугала американский авианосец "Джордж Буш"
Бойцы "Отважных" уничтожили разведгруппу боевиков ВСУ на Северском направлении
На Украине суд приговорил к 14 годам тюрьмы командира штурмовой роты ЛНР
Леонков: судьба ВСУ оказалась незавидной после удара по дамбе в Кривом Роге

Ходарёнок: удары по дамбам в Кривом Роге показывают возможности ракет Х-101

Силовые структуры

Есть несколько причин для нанесения ударов по гидросооружениям в районе Кривого Рога. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Ходарёнок: удары по дамбам в Кривом Роге показывают возможности ракет Х-101

По его словам, первая и самая важна причина — отрезать те части ВСУ, которые уже успели переправиться за Ингулец, от снабжения. Первыми от этого пострадают подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Андреевки, которые потеряли возможность разворачиваться и наступать на Сухой Ставок.

Вторая причина для ударов, считает аналитик, — отрезать ВСУ возможности для наращивания группировок выше по течению, ближе к центральной части страны. И сейчас под ударом могут оказаться не только плотины, но и мосты через реку, предположил он.

Наконец, третья причина — продемонстрировать возможности высокоточного вооружения, добавил Ходарёнок.

"Крылатые ракеты Х-101 могут запускаться из глубины территории России или из акватории Каспийского моря. А их дальности хватит, чтобы уничтожить даже более крупные каскады ГЭС, например, Днепровский. На Украине их почему-то называли "миной замедленного действия" из-за того, что бетон трескался, и сооружения приходилось ремонтировать. Если обрушить всё разом, можно вернуться к обсуждению захвата не только Николаева, но и других городов, например Киева. При таких условиях обороняться они уже не смогут", — заключил полковник в своём Telegram-канале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия

Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.

Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Силовые структуры
В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Военные новости
Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Андрей Николаев Болевой приём Алиева: России угрожает обострение на армяно-азербайджанской границе Андрей Николаев Анастасия Жукова Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова Сергей Лебедев России пора вспомнить русскую историю и прекратить "каяться" Сергей Лебедев
Общество
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
Силовые структуры
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по военным объектам ВСУ в Николаеве ночью
Силовые структуры
Серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по военным объектам ВСУ в Николаеве ночью
Последние материалы
Российская армия атакует ВСУ иранскими беспилотниками
Актриса Мельникова: русского человека всегда спасала вера
МИД РФ: Британия использует смерть Елизаветы II в геополитических целях
Руденко: бойцы ВСУ и члены "Айдара"* устроили получасовую перестрелку в Угледаре
Ходарёнок: удары по дамбам в Кривом Роге показывают возможности ракет Х-101
Лавров назвал прекрасными состоявшиеся переговоры Путина с Си Цзиньпином
Sohu: атомная субмарина РФ испугала американский авианосец "Джордж Буш"
Бойцы "Отважных" уничтожили разведгруппу боевиков ВСУ на Северском направлении
На Украине суд приговорил к 14 годам тюрьмы командира штурмовой роты ЛНР
Леонков: судьба ВСУ оказалась незавидной после удара по дамбе в Кривом Роге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников