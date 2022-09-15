Леонков: судьба ВСУ оказалась незавидной после удара по дамбе в Кривом Роге

На планы украинской армии повлияло разрушение дамбы на Карачуновском водохранилище. Из-за этого успевшее переправиться через реку Ингулец до ударов подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказалось "в затруднительном положении". Так считает военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, ВСУ, скорее всего, придётся забыть о наступлении на Херсон на неопределённый срок.

После того как вечером в среду река Ингулец вышла из берегов, подразделение ВСУ оказалось отрезанным на своих позициях, судьба его теперь незавидна, заметил аналитик в беседе с "МК".

Ясно, что эффект от паводка кратковременный, но он очевиден, добавил Леонков.

"Раз понтоны снесли, то никакая переправа сейчас невозможна. Когда будет возможно — непонятно. Есть ли у украинской армии ещё понтоны — тоже непонятно. Во всяком случае подразделение, которое переправилось через реку Ингулец и оказалось на ограниченном плацдарме, скажем так, может попасть в очень затруднительное положение", — объяснил собеседник издания.

Он также заявил, что российская армия меняет тактику ведения спецоперации на Украине.