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Кедми: американские баллистические ракеты ATACMS полетят в Россию

Силовые структуры

Возможные поставки американских баллистических ракет ATACMS для нужд ВСУ вызвали ажиотаж среди аналитиков и экспертов. Военный эксперт Яков Кедми считает, что они представляют опасность для России.

Кедми: американские баллистические ракеты ATACMS полетят в Россию

Если Киев получит ATACMS, то российские населённые пункты, а также объекты транспортной и промышленной инфраструктуры будут находиться под угрозой. Такого мнения придерживается посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Кроме того, если США поставят Украине баллистические ракеты, то страны окажутся на грани противостояния, считает дипломат.

"Не надо спрашивать, появится ли или нет американское оружие, которое будет стрелять по российской территории. Надо просто понимать, когда оно появится в руках Украины", — цитирует Кедми Aif. ru.

Если ракеты окажутся в руках ВСУ, то они будут запущены в сторону России, уверен эксперт. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт, но данный вопрос будет решать Вашингтон, считает Кедми.

"От политики Москвы, от её действий или бездействия зависит в какую сторону — положительную или отрицательную — и как быстро это будет развиваться", — говорит эксперт.

Дальность поражения баллистических ракет ATACMS доходит до 290 км, наводятся они по координатам GPS. Будут ли США поставлять такое серьёзное вооружение Киеву, на данный момент неизвестно.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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