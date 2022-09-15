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Полковник Баранец заявил о скрытой мобилизации в РФ

Силовые структуры

Мобилизация в России не объявлена, запас военных в стране огромный. При этом неочевидный процесс мобилизации уже идёт. Так считает отставной полковник Виктор Баранец.

Полковник Баранец заявил о скрытой мобилизации в РФ

"Объявлять военную мобилизацию пока ещё время не пришло. Она у нас уже идёт в скрытой форме", — заявил он в беседе с "Аргументами недели".

По его словам, активно работают добровольческие отряды, на полигоны отправляются контрактники и люди, имеющие боевой опыт.

Баранец считает, что для укрепления российских рубежей целесообразна организация территориальной обороны. Набор солдат может быть осуществлён в приграничных регионах, например, в Курской области, где действует большое количество диверсантов и шпионов. Тероборона, по его словам, могла бы выслеживать и нейтрализовать их.

Собеседник издания также подчеркнул, что под охраной должны быть нефтебазы, электростанции и железнодорожные линии. Следует усилить и ПВО.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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