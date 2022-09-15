Владимир Соловьёв озвучил планы по созданию коалиции из дружественных стран для участия в спецоперации на Украине. Он уверен, что в союз вступят Иран, Венесуэла, Куба и Северная Корея.
На канале "России 1" обсудили возможность организации международной коалиции. Владимир Соловьёв призвал предоставить возможность добровольцам со всего мира вступить в международный корпус.
"Почему мы отказываем себе в этом удовольствии? Есть прекрасно обученные нами отряды в Сирии, есть люди, которые болеют за нас в Африке. Есть Венесуэла, Никарагуа, Куба, Иран и Северная Корея. Почему мы должны мешать людям, которые хотят взять в руки оружие и воевать?" — сказал телеведущий.
Ранее Владимир Соловьёв предупредил, что ВСУ в любой момент готовы войти на территорию России.
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Днём 15 сентября российские Вооружённые силы России нанесли очередной ракетный удар по цели в Кривом Роге.