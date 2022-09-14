России пора перестать "миндальничать" с Украиной. Необходимо уничтожать инфраструктуру и не стесняться устраивать там то, что они устраивали Крыму и Донецку. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв.
Он считает, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы войти на территорию РФ в любой момент.
"У нас с ними огромная граница. А кто её защищает? Срочники? Ну ок, у нас их много, молодцы", — заметил журналист в эфире программы "Полный контакт".
Однако у приграничных территорий РФ должен быть совершенно другой статус, им тяжело, добавил он.
"Удар по инфраструктуре, я считаю, необходим. Притом мы видели, к какой панике это приводит у Зеленского", — заключил Соловьёв.
Ранее ведущий заявил, что Россия способна одним ударом уничтожить весь Киев.
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