Гвардейцы Воздушно-десантных войск РФ не оставляют шанса противнику. Украинские боевики пытались спрятать личный состав и технику в посадках у линии фронта, но были своевременно замечены 247-м казачьим полком ВДВ.
Военные корреспонденты "Русской Весны" публикуют видеоролик из зоны проведения спецоперации, демонстрирующий нанесение огневого поражения по объектам.
Недавно 100-я бригада ДНР овладела укреплениями ВСУ возле Красногоровки в Донецкой области. Штурм был проведён благодаря мощной артиллерийской подготовке. Удары корректировались с воздуха при помощи дронов Mavic 3.
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Днём 15 сентября российские Вооружённые силы России нанесли очередной ракетный удар по цели в Кривом Роге.