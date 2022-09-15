247-й полк ВДВ РФ охотится на военных и технику ВСУ в Херсонской области

Гвардейцы Воздушно-десантных войск РФ не оставляют шанса противнику. Украинские боевики пытались спрятать личный состав и технику в посадках у линии фронта, но были своевременно замечены 247-м казачьим полком ВДВ.

Военные корреспонденты "Русской Весны" публикуют видеоролик из зоны проведения спецоперации, демонстрирующий нанесение огневого поражения по объектам.

Недавно 100-я бригада ДНР овладела укреплениями ВСУ возле Красногоровки в Донецкой области. Штурм был проведён благодаря мощной артиллерийской подготовке. Удары корректировались с воздуха при помощи дронов Mavic 3.