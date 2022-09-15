Бойцы 100-й бригады НМ ДНР взяли штурмом опорный пункт ВСУ у Красногоровки

Российская армия совместно с союзными силами Донецкой Народной Республики продолжают вести бои. Военкоры "Русской весны" публикуют информацию об очередном удачном штурме.

100-я бригада ДНР овладела укреплениями противника в районе Красногоровки в Донецкой области. Сообщается, что штурм удалось провести благодаря мощной артиллерийской подготовке. Удары корректировались с воздуха при помощи дронов Mavic 3.

Опорный пункт был хорошо укреплён, но штурмовые бригады смогли уничтожить вражескую технику, некоторые единицы были захвачены в качестве трофеев. Личный состав ВСУ также понёс большие потери, передаёт источник.