Российская армия совместно с союзными силами Донецкой Народной Республики продолжают вести бои. Военкоры "Русской весны" публикуют информацию об очередном удачном штурме.
100-я бригада ДНР овладела укреплениями противника в районе Красногоровки в Донецкой области. Сообщается, что штурм удалось провести благодаря мощной артиллерийской подготовке. Удары корректировались с воздуха при помощи дронов Mavic 3.
Опорный пункт был хорошо укреплён, но штурмовые бригады смогли уничтожить вражескую технику, некоторые единицы были захвачены в качестве трофеев. Личный состав ВСУ также понёс большие потери, передаёт источник.
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