Предприниматель Евгений Пригожин ответил россиянам, которые недовольны тем, что к участию в спецоперации на Украине привлекают заключённых из тюрем.
Пригожин обвинил критически настроенных граждан РФ в том, что они не желают ничего делать, чтобы поспособствовать успеху СВО.
"Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами", — отметил бизнесмен.
В Сети распространилось видео, на котором заключённым рассказывают о возможности отправиться на фронт в обмен на обнуление тюремных сроков.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что узнал о существовании ЧВК "Вагнер" и внимательно изучил этот вопрос.
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