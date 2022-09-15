Пригожин о вербовке заключённых для участия в СВО: "Либо зэки, либо ваши дети"

Предприниматель Евгений Пригожин ответил россиянам, которые недовольны тем, что к участию в спецоперации на Украине привлекают заключённых из тюрем.

Пригожин обвинил критически настроенных граждан РФ в том, что они не желают ничего делать, чтобы поспособствовать успеху СВО.

"Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами", — отметил бизнесмен.

В Сети распространилось видео, на котором заключённым рассказывают о возможности отправиться на фронт в обмен на обнуление тюремных сроков.

Ранее Евгений Пригожин рассказал, что узнал о существовании ЧВК "Вагнер" и внимательно изучил этот вопрос.