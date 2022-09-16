Стремоусов: у границ Херсонской области замечено много наёмников в составе ВСУ

Украинская армия, которая находится у границ Херсонской области, состоит из большого числа иностранных наёмников. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что военнослужащие, включённые в ряды ВСУ, разговаривают на английском и других языках. Как пояснил представитель администрации, Киев планирует использовать весь потенциал Североатлантического альянса в ходе боевых действий.

"Очень много иностранных наёмников в рядах украинских войск на херсонском направлении", — подчеркнул Стремоусов.

Он счёл оккупантами военных из других государств, которые участвуют в боях на стороне киевского режима.