Украинская армия, которая находится у границ Херсонской области, состоит из большого числа иностранных наёмников. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
В интервью РИА Новости он отметил, что военнослужащие, включённые в ряды ВСУ, разговаривают на английском и других языках. Как пояснил представитель администрации, Киев планирует использовать весь потенциал Североатлантического альянса в ходе боевых действий.
"Очень много иностранных наёмников в рядах украинских войск на херсонском направлении", — подчеркнул Стремоусов.
Он счёл оккупантами военных из других государств, которые участвуют в боях на стороне киевского режима.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.