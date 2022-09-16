Контрнаступление ВСУ сейчас не такое активное, как было неделю назад.
Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин и рассказал о самых вероятных направлениях атак националистов и состоянии линии соприкосновения.
Боевики ВСУ продолжают попытки наступления на реке Оскол, продолжаются столкновения в районе Святогорска и Лимана, отмечает аналитик.
"Если говорить о ситуации на Херсонском направлении, там линия фронта за последние сутки без изменения. Пытаются атаковать в покровском направлении и плацдарма реки Ингулец, но серьезных успехов там у ВСУ нет", — цитирует издание "Украина.ру" обозревателя.
Однако на Запорожском направлении накапливаются силы и в ближайшую неделю возможен переход к активным действиям.
Также Рожин подчеркнул, что враг хотя и накапливает силы, но пытается дезинформировать, чтобы скрыть направление основного, но уже последнего удара.
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