Рожин: Украина копит силы для последнего удара

Контрнаступление ВСУ сейчас не такое активное, как было неделю назад.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин и рассказал о самых вероятных направлениях атак националистов и состоянии линии соприкосновения.

Боевики ВСУ продолжают попытки наступления на реке Оскол, продолжаются столкновения в районе Святогорска и Лимана, отмечает аналитик.

"Если говорить о ситуации на Херсонском направлении, там линия фронта за последние сутки без изменения. Пытаются атаковать в покровском направлении и плацдарма реки Ингулец, но серьезных успехов там у ВСУ нет", — цитирует издание "Украина.ру" обозревателя.

Однако на Запорожском направлении накапливаются силы и в ближайшую неделю возможен переход к активным действиям.

Также Рожин подчеркнул, что враг хотя и накапливает силы, но пытается дезинформировать, чтобы скрыть направление основного, но уже последнего удара.