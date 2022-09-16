Киевский район Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, атака началась в 08:15 по московскому времени. Отмечается, что в общей сложности боевики ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 мм. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.