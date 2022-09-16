Украинские военные выпустили три снаряда по Киевскому району Донецка

Киевский район Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, атака началась в 08:15 по московскому времени. Отмечается, что в общей сложности боевики ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 мм. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются.