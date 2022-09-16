Киев: "Оставшиеся на Харьковщине учителя — страшнее оккупанта"

Украина должна не допустить возвращение русского языка в медиапространство.

Об этом сообщили на украинском телеканале "Я-UA ТВ".

Экс-замгенпрокурора Украины Николай Голомша отметил, что украинский язык необходимо защищать, поскольку кто-то желает вернуть российский контент в медиапространство, российские песни и т. д.

"Это всё преступно", — заявил русофоб.

Продолжая тему " украинской мовы" как аспекта нацбезопасности, ведущий Владимир Тетерук сообщил, что первым делом надо взяться за педагогов.

"Хотел бы акцентировать внимание — учитель, это тот же оккупант. Он ещё страшней оккупанта, потому что он фактически ломает идентичность нации. Он убивает нацию внутри. Поэтому эти российские учителя, которых взяли, они должны понести очень жёсткое наказание. Их нужно рассматривать, как соучастников геноцида против украинского народа", — подытожил националист.