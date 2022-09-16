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Скориков призвал к радикальному решению проблемы террора со стороны Киева

Силовые структуры

Самый эффективный метод борьбы с угрозами безопасности — это фильтрация населения. Об этом заявил политолог Иван Скориков.

Скориков призвал к радикальному решению проблемы террора со стороны Киева

Он считает, что сотрудники служб безопасности должны проводить регулярные беседы с населением, чтобы выявлять среди жителей диверсантов. Скориков подчеркнул, что эти меры является естественным процессом в условиях конфликта.

"В большинстве случаев это не какие-то диверсионные группы, которые по днепровским плавням проплыли, хотя есть и такие. В большинстве случаев это делают оставшиеся проукраинские ячейки террористов", — отметил он.

Скориков убеждён, что все угрозы в адрес журналистов, экспертов и политиков рассылают жители Российской Федерации.

"Мы действительно находимся в ситуации угрозы каждому жителю, не только публичному лицу — каждому жителю страны, особенно — освобождённых территорий", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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