Самый эффективный метод борьбы с угрозами безопасности — это фильтрация населения. Об этом заявил политолог Иван Скориков.
Он считает, что сотрудники служб безопасности должны проводить регулярные беседы с населением, чтобы выявлять среди жителей диверсантов. Скориков подчеркнул, что эти меры является естественным процессом в условиях конфликта.
"В большинстве случаев это не какие-то диверсионные группы, которые по днепровским плавням проплыли, хотя есть и такие. В большинстве случаев это делают оставшиеся проукраинские ячейки террористов", — отметил он.
Скориков убеждён, что все угрозы в адрес журналистов, экспертов и политиков рассылают жители Российской Федерации.
"Мы действительно находимся в ситуации угрозы каждому жителю, не только публичному лицу — каждому жителю страны, особенно — освобождённых территорий", — заявил он в интервью изданию "Украина.ру".
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