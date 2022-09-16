Удары российской армии по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге парализовали опасный Андреевский плацдарм украинских войск. Группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Об этом заявил военный журналист, блогер Юрий Подоляка.
После разлива реки Ингулец противник столкнулся со сложностями у границ Херсонской области, сообщил эксперт.
"Одной из целей удара было создание проблем для снабжения украинских войск на этом направлении, в первую очередь на Андреевском плацдарме, который представляет опасность при использовании для прорыва нашей обороны", — отметил Подоляка в программе "Время покажет".
По его мнению, в скором времени союзные силы России и Народной милиции проведут операцию по зачистке этого плацдарма, осложнив поставки военной техники для ВСУ. Журналист объяснил, что после этого боевики киевского режима не смогут выстоять в случае серьёзных боевых действий.
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