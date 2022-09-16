Боевики ВСУ провели безрезультатные атаки на Александровку и Киселёвку

Боевики украинской армии попытались осуществить продвижение по направлению Лупарево – Александровка. Однако в регионе группировка ВСУ столкнулась с интенсивным артиллерийским огнём со стороны союзных сил России и Народной милиции. В результате провального манёвра силовики киевского режима были вынуждены отступить. Об этом сообщает "Военное обозрение".

Противник не смог перегруппироваться, чтобы организовать наступление на Александровку. Населённый пункт остаётся под контролем союзных войск.

Также губернатор Николаевской области Виталий Ким опроверг сообщения некоторых украинских СМИ о том, что российские войска якобы покинули Киселёвку. По его словам, эта информация не соответствует действительности.