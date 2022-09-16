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Коротченко призвал ВС РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине

Силовые структуры

Украинские боевики нанесли удары по центру Херсона. Также прогремел взрыв в здании Генпрокуратуры Луганска. Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что настало время нанести ответные удары по важным инфраструктурным объектам Незалежной. Он подчеркнул, что основной задачей российской армии является ослабление киевского режима, а также лишение возможностей ВСУ оказывать сопротивление и получать снабжение.

Коротченко назвал объекты энергоснабжения и центры принятия решения "законными и легитимными" целями в ходе военной спецоперации.

"Если мы не будем масштабировать наши возможности с точки зрения выведения из нормального режима эксплуатации критических объектов инфраструктуры Украины, мы тем самым ставим себя в очень неблагоприятную ситуацию", — заявил эксперт в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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