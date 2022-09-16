Рогов после обстрела Херсона предлагает нанести удар по трём адресам в Киеве

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов после обстрела украинскими боевиками Херсона предложил нанести удар по трём адресам в Киеве. Это Офис президента Украины, Службе безопасности и Главное управление разведки.