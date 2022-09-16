Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов после обстрела украинскими боевиками Херсона предложил нанести удар по трём адресам в Киеве. Это Офис президента Украины, Службе безопасности и Главное управление разведки.
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