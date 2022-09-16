Сладков: давайте решать — убийство Генпрокурора ЛНР — это теракт или диверсия

Уже сообщалось, что Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от ранений, которые он получил при взрыве в здании ведомства в Луганске. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Военный журналист Александр Сладков высказал своё мнение по этому убийству.

"Важный вопрос: это теракт или диверсия? Если теракт — значит, СБУ или ГУР — террористы, которых надо уничтожать, где бы они ни находились. И это дело МГБ Республик и спецслужб РФ. Если диверсия, значит это — метод ведения войны", — отметил военкор.

Он подчеркнул, что всё те же МГБ ЛНР и ДНР, а также спецслужбы России должны действовать в последнем случае активнее и жёстче.

"Со стороны Украины это не прецедент, а давно устоявшаяся практика. Чего ждем?" — задаёт вопрос Сладков.