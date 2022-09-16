Террористы ВСУ бьют ракетами HIMARS по центру Херсона: есть погибшие

Националисты Вооружённых сил Украины нанесли ракетный удар по мирным жителям Херсона.

Удар из ракетных систем залпового огня HIMARS террористическим киевским режимом был нанесён по самому центру города.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате ракетного обстрела центра Херсона есть погибшие и раненые", — передаёт корреспондент.

Также сообщается, что рядом со зданием обладминистрации упали не менее пяти ракет американской РСЗО.

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