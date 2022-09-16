Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Newsweek: НАТО может ввести бесполётную зону на Украине из-за ракетных ударов РФ
Слуцкий: президенту Польши нужно отправить не репарации, а учебник по истории
За лето 2022 года Кижи посетило вдвое больше туристов из-за рубежа
Рогов: ВСУ пытаются проникнуть на освобождённые территории Запорожской области
Стремоусов: удар украинских националистов пришёлся по его кабинету
В здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв: есть жертвы
Тайваньские власти: Путин поддерживает Китай из-за его помощи на фоне санкций
В Ставрополе потратили четыре млрд бюджетных рублей за восемь месяцев
Стремоусов: украинские войска ударили по зданию администрации Херсонской области

Террористы ВСУ бьют ракетами HIMARS по центру Херсона: есть погибшие

Силовые структуры

Националисты Вооружённых сил Украины нанесли ракетный удар по мирным жителям Херсона.

Удар из ракетных систем залпового огня HIMARS террористическим киевским режимом был нанесён по самому центру города.

Об этом сообщает РИА Новости.

"В результате ракетного обстрела центра Херсона есть погибшие и раненые", — передаёт корреспондент.

Также сообщается, что рядом со зданием обладминистрации упали не менее пяти ракет американской РСЗО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украинские террористы бьют HIMARSами по центру Херсона
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Общество
Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского

Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.

Ждём 19 сентября: СМИ вспомнили последнее пророчество Жириновского
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Силовые структуры
В Кривом Роге нанесён новый ракетный удар по военным целям
Силовые структуры
Руденко сообщил о боестолкновении между ВСУ и нацбатом "Айдар"* в Угледаре
Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев Андрей Николаев Кавказский уик-энд Нэнси Пелоси: зачем спикер парламента США едет в Армению Андрей Николаев Анастасия Жукова Российские учёные нашли способ профилактики ишемического инсульта Анастасия Жукова
Мир. Новости мира
Baijiahao: Путин сделал неприятное для Запада объявление
Военные новости
Васильев: нас предупредили почти открыто, после Харькова пойдут на Россию
Кедми: американские баллистические ракеты ATACMS полетят в Россию
Силовые структуры
Кедми: американские баллистические ракеты ATACMS полетят в Россию
Последние материалы
Стремоусов: украинские войска ударили по зданию администрации Херсонской области
Столтенберг призывает поставлять Киеву ещё больше вооружения
Стая косаток окружила лодку в Приморье
Новый паспорт Украины будет выдаваться гражданам после признания РФ агрессором
Кавказский уик-энд Нэнси Пелоси: зачем спикер парламента США едет в Армению
В Пермском крае мужчина позвонил в полицию и признался в налёте на магазин
Террористы ВСУ бьют ракетами HIMARS по центру Херсона: есть погибшие
Боевики ВСУ нанесли удары по городу Валуйки Белгородской области
Нацист Карась опасается преемника Путина
В СНБО Украины дали понять, что наступление ВСУ в Харьковской области выдохлось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников