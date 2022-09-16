Daily Star: учёные Украины уверены, что НЛО следят за спецоперацией Путина

Учёные Украины в небе заметили ряд объектов, которые не могут идентифицировать, и движутся те так быстро, что оптика не может получить их чёткое изображение.

Об этом сообщает британское издание Daily Star.

"Корабли двигаются так быстро — со скоростью до 15 км в секунду — что их почти невозможно увидеть и заснять на пленку", — пишет издание.

Киев приказал двум станциям по наблюдению за метеорами смотреть за НЛО, которые, по словам исследователей, находятся повсюду. Они зафиксировали два разных типа объектов — черные "фантомы", которые поглощают излучение, и светящиеся космические объекты, "которые ярче, чем фон неба".

"Были обнаружены полеты одиночных, групповых и эскадренных кораблей, двигавшихся со скоростью от 3 до 15 км в секунду", — якобы сообщили украинские астрономы.

Учёные настаивают на том, что природа кораблей не ясна, но очевидно, что "НЛО шпионят за спецоперацией Владимира Путина", подчеркнули в издании, ссылаясь на исследователей Главной астрономической обсерватории Украины.