Washington Post: в течение следующих месяцев на Украине будут ожесточённые бои

На Украине будут идти ожесточённые бои в течение следующих месяцев. Такой прогноз сделало американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

"Официальные лица США ожидают ожесточённых боёв до конца осени, поскольку обе стороны пытаются занять наилучшие возможные позиции до того, как наступление зимы затруднит транспортировку и боевые действия", — пишет издание.

Оно приводит слова высокопоставленного чиновника Госдепа, который заявил, что, несмотря на успехи Вооружённых сил Украины (ВСУ), Россия сохранила свою мощь.

Чиновник отметил, что у РФ есть значительная масса техники, вооружение и боеприпасы, размещённые на занятых украинских территориях, не говоря уже о том, что есть в России. И поэтому это далеко не конец, заключил он.