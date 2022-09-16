На Украине будут идти ожесточённые бои в течение следующих месяцев. Такой прогноз сделало американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
"Официальные лица США ожидают ожесточённых боёв до конца осени, поскольку обе стороны пытаются занять наилучшие возможные позиции до того, как наступление зимы затруднит транспортировку и боевые действия", — пишет издание.
Оно приводит слова высокопоставленного чиновника Госдепа, который заявил, что, несмотря на успехи Вооружённых сил Украины (ВСУ), Россия сохранила свою мощь.
Чиновник отметил, что у РФ есть значительная масса техники, вооружение и боеприпасы, размещённые на занятых украинских территориях, не говоря уже о том, что есть в России. И поэтому это далеко не конец, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.