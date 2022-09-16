После того как российские самолёты появились у Аляски, США неожиданно вспомнили о вежливости. Такое мнение высказали авторы статьи китайского издания NetEase. Пересказ материала представила "ПолитРоссия".
Эксперты разобрали случай с появлением 11 сентября двух патрульных самолётов ВС РФ у берегов Аляски. Однако они оставались в международном воздушном пространстве и территории США или Канады не пересекали, отмечено в сообщении воздушно-космического командования обороны Северной Америки (NORAD).
Китайские аналитики обратили внимание на то, что со стороны США воздушные манёвры у границ обычно вызывали гнев. Но в этот раз Вашингтон повёл себя иначе, не став обвинять Москву в эскалации напряженности.
В NORAD заявили, что не рассматривают активность со стороны РФ как угрозу или провокацию.
По мнению авторов публикации, США вынуждены были вспомнить о вежливости из-за угрозы открытой войны с Россией, поскольку обстановка между двумя странами уже накалена до предела.
Агрессивный ответ американской стороны на появление самолётов РФ мог бы привести к военному конфликту между двумя странами, считают эксперты NetEase. Но это не тот сценарий, который сейчас был бы выгоден США, заключили они.
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