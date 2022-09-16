Разведчик Клупов назвал террором удары ВСУ по Херсону и России

Украинские боевики нанесли удар по Херсонской области. Затем прогремел взрыв в здании Генпрокуратуры Луганска. Военный разведчик, полковник, Герой России Рустем Клупов считает, что атаки со стороны киевского режима являются террором.

Он отметил, что у Киева есть средства воздушной и радиолокационной разведки наземного наблюдения контрбатарейной борьбы. Также есть группы, которые принимают данные с самолётов-разведчиков типа RC-135, Global Hawk. Они регулярно проводят разведывательные операции на российской территории, заявил Клупов.

"Эффективность у них на сегодняшний день такова, что они выбивают пункты управления, критически важные объекты, и единственный способ борьбы с ними — это переход в наступление и создание таких условий, чтобы они не смогли никуда деться", — объяснил полковник.

Однако союзные силы России и Народной милиции могут начать наступление только после мощного огневого воздействия по противнику. Клупов убеждён, что сейчас необходимо изменить стратегию ведения военной спецоперации и начать действовать более жёстко, уничтожив все пункты управления ВСУ и важные объекты инфраструктуры.

"То, что бьют по людям, нашим мирным людям — это террор… Они идут нас убивать. Они переносят боевые действия на нашу территорию и теперь нужна решимость. Другими способами мы не защитимся", — заявил он в беседе с "МК".