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Подоляк: теракты и диверсии в Херсоне и Бердянске — наша работа

Силовые структуры

Киевский режим подтвердил ракетный удар по Херсону и работу боевиков-диверсантов в Бердянске.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Бердянск, Херсон и Мелитополь — это законные цели в условиях боевых действий. В этих городах могут работать диверсионные украинские группы, как в Бердянске, где в пятницу, 16 сентября, были убиты заммэра Олег Бойко и его супруга Людмила, которая занималась вопросами референдума о присоединении к Российской Федерации.

Или же может быть как в Херсоне, где артиллеристы ВСУ "отработали конкретные военные цели", в эфире "Ходорковский.Live" сказал советник Зеленского.

Напомним, в Херсоне удар пришёлся по зданию, где в тот момент работала администрация.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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