Киевский режим подтвердил ракетный удар по Херсону и работу боевиков-диверсантов в Бердянске.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, Бердянск, Херсон и Мелитополь — это законные цели в условиях боевых действий. В этих городах могут работать диверсионные украинские группы, как в Бердянске, где в пятницу, 16 сентября, были убиты заммэра Олег Бойко и его супруга Людмила, которая занималась вопросами референдума о присоединении к Российской Федерации.
Или же может быть как в Херсоне, где артиллеристы ВСУ "отработали конкретные военные цели", в эфире "Ходорковский.Live" сказал советник Зеленского.
Напомним, в Херсоне удар пришёлся по зданию, где в тот момент работала администрация.
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