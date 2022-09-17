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МЭР: на месте обстрелов в Донецке найдены осколки от снарядов гаубицы CAESAR

Силовые структуры

Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что в результате массированного обстрела со стороны украинских боевиков Ворошиловского района Донецка погибли четыре человека.

По словам градоначальника, на месте обстрелов были найдены осколки от снарядов французской гаубицы CAESAR.

"В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR. Уже известно о четырёх погибших. Анкетные данные уточняются", — отметил он.

Кроме того, Кулемзин добавил, что в настоящее время приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 на участке пл. Ленина в Ворошиловском районе из-за множественных повреждений контактной сети после ударов украинских националистов.

Ранее он проинформировал, что снаряд ВСУ попал в административное здание в центре Донецка.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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